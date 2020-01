Gobernación del Valle del Cauca prohibió los plásticos de un solo uso en sus contrataciones

La mandataria del departamento aseguró que este es el cumplimiento de una de las promesas que hizo en campaña.

Mediante un decreto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, prohibió el plástico de un solo uso y el icopor en los contratos de la Administración departamental.

Me permito anunciar a la opinión pública que he emitido el decreto mediante el cual prohibimos el plástico no biodegradable de un solo uso y el poliestireno expandido en nuestros procesos de contratación. Cumplimos así nuestra promesa de campaña. #ValleSinPlásticoDeUnUso pic.twitter.com/bwwRlzYFE7

