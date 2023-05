Gobernadora del Valle le pide a Francia Márquez "no crear frases que alimentan dolor en los demás”

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se pronunció frente a las declaraciones que dio Francia Márquez durante las marchas por el Día del Trabajo en Cali. En entrevista con Caracol Ahora, la mandatario declaró que para los vallecaucanos el llamado que hizo la vicepresidente alentando a la primera línea “fue desesperanzador”.



Para Roldán, “cuando una vicepresidenta de un país, que lo que queremos es ver reconciliando, que hay un presidente llamando a la paz total... no hay paz total si no bajamos la guardia, si no nos reconciliamos, si no dejamos de crear frases que lo único que alimentan es dolor en los demás”.

“En los círculos en los que tú te sientas a hablar con un amigo todos decimos que nos aguantamos la pandemia que sea, pero otro estallido social no seríamos capaces porque fue algo verdaderamente doloroso”, afirmó la vicepresidenta.

La mandataria vallecaucana hizo un llamado para que Márquez “reconsidere ese tipo de frases”, y abrió las puertas de su despacho “para que ella vea a partir de ese estallido social todo lo que hemos mejorado”, y que en una conversación con los empresarios se dé un trabajo conjunto por el desarrollo del departamento y la paz total.

Mediante una serie de declaraciones que publicó en Twitter, la gobernadora le pidió a Francia asumir su rol como vicepresidenta. En su concepto, la mandataria sigue en campaña y no ha “pasado la página”.

Considera que su historia de vida, en la cual pasa de ser una empleada del servicio a una de las figuras de poder más representativas del país, es un excelente ejemplo para mostrar a los jóvenes que los sueños se pueden cumplir.

“Ella que es escuchada, una mujer que donde se pare y donde hable va a tener los medios de comunicación, pues ella es un ejemplo”.

La polémica también se avivó por las declaraciones de la concejala Ana Erazo frente a las declaraciones que dio Roldán en Twitter.

Mediante esta red social, Erazo expresó: “No sea mentirosa gobernadora. Usted jamás ha estado del lado del pueblo.

Le recuerdo que 3 días antes del paro ordenó enviar más de 350 militares para sacar 30 estudiantes de la Univalle. ¿Quién es la violenta? Usted ordenó militarizar a Cali y el Valle. #NoMientaClaraLuz ”.

Este comentario fue retuiteado por la vicepresidenta.

Ante esto, la gobernadora expresó que la vicepresidenta está desinformada de su trayectoria y trabajo. “Lamento que siga en esa posición, yo voy a seguir trabajando por las comunidades (...) Muy triste esa repuesta, yo la invito al diálogo”, concluyó la funcionaria.

Así mismo, declaró que “a Ana Erazo la conozco de este periodo. Jamás la había visto trabajando en los sectores populares (...) Ella si no puede decir que ha trabajado por los sectores populares, porque jamás lo ha hecho. Nosotros sí tenemos toda una trayectoria”.

La gobernadora extendió su invitación para que Erazo la acompañe a sus recorridos por las zonas vulnerables de la ciudad.