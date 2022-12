Gobernadora enviará carta a Minsalud para pedir suspensión de Cafesalud en Valle

Foto: archivo Colprensa

Ante las reiteradas quejas sobre la atención de Cafesalud en Valle del Cauca, la Gobernación enviará este martes una carta al Ministerio y la Superintendencia de Salud con la petición formal para que la operación de la EPS en este departamento sea suspendida.

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, en el informe de gestión la entidad determinó que la red de prestación de servicios solo podría contratarse a finales de agosto, motivo por el cual también fue tomada esta decisión.

"Estamos cansados de que los pacientes no hagan sino dar quejas. No hay red de prestación, en Buga por ejemplo ya no hay red de servicios. Definitivamente lo más importante acá es la salud de los pacientes", sostuvo la mandataria.

Además de presentar las diferentes razones de la solicitud, el documento fue firmado por varios alcaldes que están de acuerdo con la petición.

El hecho ha generado ya algunas reacciones. Luis Carlos Giraldo, abogado defensor de los niños con cáncer que pertenecen a Cafesalud, manifiestó que lo que se necesita es poner a la entidad cintura para que habilite desde ya su red prestadora de servicio.

"Los niños llegaban a Esimed a un piso especial para ellos, ahora tienen que ir a sala de urgencia y esperar varios días mientras son ubicados. El pasado viernes llegó Diego, de Tuluá, y no ha sido ubicado en un piso de hospitalización, ya presenta una infección. Estamos resolviendo un tema, pero nos vemos perjudicados en otro, porque no hay capacidad, solo hay dos puntos de atención", dijo el abogado.

Asimismo, Giraldo aseguró que si la EPS se va del departamento, los pacientes de régimen subsidiado quedarían a la deriva.