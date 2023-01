Gobierno descartó responsabilidad del ELN en homicidio de María del Pilar Hurtado

Un equipo especial de investigadores será el encargado de establecer los autores del atroz crimen. El cuerpo de la víctima fue trasladado de Córdoba a Cauca.

En consejo de seguridad realizado en Tierralta, Córdoba, se determinaron los pasos a seguir para dar con los responsables del asesinato de María del Pilar Hurtado, perpetrado en vía pública del municipio y frente al hijo de 9 años de la mujer.

"Es una zona complicada en la medida en que se encuentra en esa zona delinquiendo el Clan del Golfo y en la parte del Bajo Cauca antioqueño hay una zona en donde están Los Caparros, es decir en el municipio de Montelíbano, Caucasia y allí en Tierralta", señaló Barbosa.

"Se agravan las circunstancias de asesinatos también en los lugares, porque había lugares del territorio nacional donde no había fuerza pública", dijo el alto consejero.

Entre tanto, el cuerpo de María del Pilar Hurtado llegó en la madrugada del domingo a su natal Puerto Tejada, en Cauca, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres.

