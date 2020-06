Gobierno mandó ayudas para adultos mayores de municipio donde algunos beneficiarios ya habían muerto

En el municipio de El Patía, ubicado en el sur del departamento del Cauca, se está viviendo una situación difícil de creer: el Gobierno mandó ayudas humanitarias para adultos mayores que cumplan ciertos requisitos, pero en ese territorio no hay ni uno que se ajuste a los mismos y los alimentos siguen almacenados.

Son tres toneladas de ayudas que no pueden ser entregadas, ya que en esa zona no hay ningún adulto que sea mayor de 70 años, no haya recibido ayudas del Gobierno nacional y tampoco sea beneficiario de programas sociales.

Wílliam Muñoz, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca, afirmó que estas ayudas se reasignarán en los próximos días para que puedan ser entregadas.

Lo paradójico de esta circunstancia es también que, según Orlando Muñoz Martínez, alcalde de este territorio, varios de los beneficiados que figuran en la lista de ayudas ya no viven en el municipio y otros han muerto.