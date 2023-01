Golpeado, insultado y capturado, así acabó hombre que habría acosado a mujer en transporte masivo

Incluso, la habría amenazado con una navaja para cometer el abuso. Y supuestamente también intentó hacer lo mismo con otra pasajera, pero su esposo reaccionó.

Un hombre fue capturado en Cali, luego de que habría protagonizado un increíble caso de acoso sexual contra una mujer a bordo del sistema de transporte masivo MIO.

Publicidad

La Fiscalía informó que, de acuerdo con la denuncia de la víctima, el sujeto, que iba a pie en el bus articulado, se empezó a hacer detrás de ella desde la Estación Fátima y “presionaba su órgano genital sobre su cuerpo”.

“Muy molesta le dije al hombre que respetara, que qué le pasaba. Él portaba un maletín y me corrí a la parte de atrás del articulado y él siguió haciendo lo mismo”, aseguró la mujer en su denuncia, revelada por la Fiscalía.

Luego de que el bus parara en dos estaciones posteriores, muchos de los pasajeros descendieron y varios asientos quedaron libres, lo cual aprovechó la mujer para sentarse y así tratar de “huir del acoso de este hombre”, pero no tuvo éxito y la situación, incluso, empeoró.

“Se sentó al lado mío. Allí, metió la mano al maletín y sacó una navaja, me la puso en la cintura y me dijo: ‘Quédese quieta’. Yo pensé que me iba a robar y colocó la otra mano en mi pierna”, anotó la pasajera.

Publicidad

Ante esta situación, la mujer intentó bajarse en una estación, pero él sujeto no la dejaba pasar, por lo que, como pudo, se ubicó enseguida de una pareja que estaba en otro asiento y le pidió a la señora que si podía hacerse donde ella estaba. Aunque la pasajera accedió, el acoso continuó.

“El esposo me dijo que había visto todo y la señora se hizo donde yo estaba sentada. Sin embargo, el acosador puso su mano en la pierna de la señora, por lo que provocó la reacción del esposo, quien lo agredió en la cara y este señor sacó la navaja del maletín y lo hirió en la cabeza”, dijo.

Publicidad

Dicha agresión fue presenciada por varios pasajeros y obligó a que el bus del MIO se detuviera en la Estación de Santa Librada, donde empezaron a golpear al sujeto, lo insultaron y lo sacaron del articulado, para finalmente entregarlo a una patrulla de Policía que estaba en el lugar.

La Fiscalía aseguró que, al revisar el maletín del detenido, los agentes encontraron dos gorras, dos camisetas y dos pantalones, además de la navaja. Incluso, manifestaron que en otras dos ocasiones también había sido capturado en estaciones del MIO por acoso sexual.

El ente acusador le imputó cargos por el delito de acto sexual violento y el juez 31 Penal Municipal de la capital del Valle del Cauca lo envió a la cárcel.