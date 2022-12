Golpeado y con la moto incinerada: así terminó presunto ladrón detenido por habitantes de Palmira

La comunidad de un barrio de este municipio del Valle del Cauca aplicó justicia por cuenta propia y luego entregó el sujeto a la Policía.

La comunidad indignada decidió perseguir y atrapar al hombre señalado de robarle el teléfono celular a una joven. El sujeto fue golpeado y amarrado a un árbol, mientras que la moto en la que pretendía escapar fue incinerada.

"Ya la gente está tomando sus propias represalias y la Policía ya no puede hacer nada tampoco", dijo Silvia García, habitante de Palmira.

El caso ocurrió en el barrio Las Acacias de la Italia hasta donde llegó la Policía para detener al hombre.

"Evacuamos a este sujeto brindándole en, primera instancia, la atención médica. Esta persona afortunadamente no reviste heridas de gravedad", dijo Giovanni Guerrero, comandante Distrito de Policía de Palmira.

Pero este no es el único hecho delictivo que ha ocurrido en las últimas semanas en este sector de Palmira. Los habitantes aseguran que los ladrones han ingresado a varias residencias para hacer de las suyas.

"Se metieron a unas casas a robar, a mí también me robaron, robaron a una amiga, le vaciaron la casa también", aseguró María Isabel López, habitante de Palmira.

El hombre detenido tras la golpiza que recibió ya tiene un proceso judicial en su contra y espera la decisión de un juez.