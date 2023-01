‘Gota a gota’ golpeó brutalmente a mujer de la tercera edad por no pagar cuota de $15.000

Los hechos ocurrieron cuando la adulta mayor intentó demostrarle al cobrador que no tenía cómo cumplir con el pago del día y este arremetió contra ella.

Una mujer de la tercera edad fue víctima de una brutal agresión a las afueras de un reconocido supermercado de Yumbo, Valle del Cauca, debido a que no pudo cancelar un pago de un préstamo 'gota a gota'.

Un cobrador le propinó un golpe en la cabeza, durante un hecho que quedó registrado en un video difundido por redes sociales y que rápidamente generó la indignación de la comunidad yumbeña, que ha venido denunciando la presencia de estos prestamistas en el municipio.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, los uniformados del sector fueron informados de una riña que se registró "cerca del sector de la galería y cuando hicieron presencia en el lugar la mujer ya estaba herida".

“La Policía capturó a un hombre de 27 años por el delito de lesiones personales causadas a una adulta mayor de 64 años, al parecer, por el incumplimiento de una deuda, aproximadamente de $15.000”, informó el general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca.

De hecho, en las imágenes se puede ver que la víctima intenta explicarle a los uniformados lo que sucedió con el cobrador, mientras la comunidad alegaba que varios de los motorizados presentes en el sitio eran ‘gota a gota’.

“Yo le mostré un papel de una plata que voy a cobrar, un pagaré que tengo de la Alcaldía, y me lo arrebató… Que no se dé cuenta mi hijo. Voy a denunciar, de ese señor (el prestamista) tengo hasta el número de cédula”, decía la mujer de 64 años.

Entre tanto, las autoridades aseguraron que el agresor fue capturado y judicializado por lesiones personales y, aunque quedó en libertad, seguirá vinculado al proceso.



Asimismo, precisaron que “esta clase de prestamistas ilegales incurren en el delito de usura y, cuando su deudor no paga, los cobradores perpetran amenazas, extorsiones y hasta homicidios”.

Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, señaló que por parte de la Policía Nacional hay un proyecto de ley que busca endurecer las penas para estas personas y que se aumenten los años de prisión de 10 a 15.

El secretario, además, apuntó que estos prestamistas hacen presencia en casi todo el Valle del Cauca y sacan ventaja de la necesidad de los ciudadanos, en especial, de los que están reportados en las centrales de riesgo.

Por esta razón, Murcia recomendó a la comunidad acudir a las entidades legales para adquirir sus préstamos y pidió a los ciudadanos que hagan cuentas, pues “los intereses mensuales que se le pagan a un ‘gota a gota’ pueden llegar a ser diez veces superiores a los que cobraría una entidad bancaria”.

“Porque al final, las entidades financieras hoy están buscando mecanismos para desincentivar esta clase de préstamos que caen en usura”, señaló.

El hecho que se presentó en Yumbo se registró el pasado martes 21 de enero del 2020.

De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad Central de Bogotá, el negocio de los préstamos ‘gota a gota’ pueden llegar a mover $ 2.800 millones por día en Colombia.

