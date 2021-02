Grata sorpresa a mujeres recicladoras en Cali: les donaron mercados y les sacaron una sonrisa

Hace dos semanas, Catalina Valoy y Nelly Zambrano, mujeres recicladoras que ejercen esta labor en Cali , revelaron ante las cámaras de Noticias Caracol la difícil situación que ellas y otras madres cabeza de hogar estaban atravesando.

“A veces yo no tengo qué darles a mis hijos, me veo a gatas, a mis hijos no los puedo dejar morir de hambre”, dijo entonces Catalina.

Su historia despertó la solidaridad de algunos televidentes de Noticias Caracol que, con mercados, respondieron a la necesidad de esta comunidad.

“Gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, y a la gente que nos lo ha dado”, afirmó Nelly.

Las ayudas llegaron no solo para aliviar el hambre que ronda este asentamiento, también para darles algo de esperanza, en medio de complejo panorama.

“A veces el reciclaje no sale, a veces las personas está recogiendo el reciclaje en las casas, entonces que Dios los bendiga por todo lo que han hecho por nosotros”, manifestó Estela Cortés, otra recicladora beneficiada.

Entre sonrisas y caras llenas de ilusión, estas mujeres expresaron su agradecimiento por el gesto de solidaridad que para ellas significa tranquilidad, por saber que mañana tendrán con qué comer.