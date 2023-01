Greeicy Rendón grabó a Mike Bahía para criticarle una parte de su cuerpo y acabó mostrando de más

A la artista vallecaucana se le fue la mano con su novio en uno de esos momentos que hacen parte de la intimidad de una persona.

Greeicy Rendón volvió a impactar las redes sociales, pero esta vez no fue con una canción nueva o con una imagen de su espectacular figura. No fue así. Ahora, lo que hizo fue "montársela" a su novio, el también cantante Mike Bahía, por el mal olor que, según ella, tiene en sus pies.

La hermosa artista caleña publicó una serie de videos en sus historias de Instagram donde arremete contra su pareja durante un momento íntimo de pareja.

En una de las grabaciones, Greeicy aparece tapándose la nariz y, luego de comentarle a Mike que “las medias no fueron suficientes”, se abalanza sobre los pies de él para decirle, con vehemencia, que le entregue ese olor.

Posteriormente, el cantante caleño se va al baño a ducharse hasta donde irrumpe su novia para continuar con su mordaz crítica y hacer otro registro en video.

En ese espacio tan íntimo y privado, la vallecaucana se acerca a la ducha grabando siempre a los pies de su pareja, pero, de un momento a otro, aparece una sombra en el suelo por algo que, al parecer, se extiende desde el cuerpo de Mike Bahía y que no es precisamente un brazo.

¿Dejó ver algo de más? Vea y juzgue



Vea también: