Greeicy Rendón, que tuvo COVID, preocupó al aparecer con mascarilla de oxígeno

Greeicy Rendón generó preocupación entre sus seguidores luego de que el pasado martes, 20 de julio, publicara en sus historias de Instagram un video en que el aparecía con una mascarilla de oxígeno.

“Estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que me dio el COVID quedé como con una tos medio maluca, que me da por ratos. Aquí me consienten, me cuidan. Los muchachos, pendientes de la bioseguridad, nos regañan todo el tiempo por las mascarillas. Me dio un ataquecito de tos”, dijo.

Cabe recordar que el coronavirus ya había afectado a la familia de Greeicy Rendón. El año pasado, su madre la pasó muy mal al resultar contagiada .

Greeicy Rendón, quien fue jurado en la pasada versión del programa ‘A otro nivel’ del Canal Caracol , será la voz de uno de los personajes de la película animada Sing 2, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2021.

Laura Tobón y Sebastián Martínez son los otros dos colombianos que participarán en esa producción.