Gritos, golpes y llantos: los ruidos durante noche de Viernes Santo que se escucharon en una iglesia

El escalofriante hecho, ocurrido en Cali y en plena cuarentena por coronavirus, quedó registrado en video. Representantes de la iglesia hablaron de lo sucedido.

Viral en redes sociales se volvió un video que fue grabado al frente de la iglesia Santa Cruz, ubicada en el barrio La Merced, norte de Santiago de Cali.

En el metraje, que fue captado por una vecina del sector, se pueden escuchar escalofriantes gritos, risas, golpes y hasta ladridos de perro, los cuales, al parecer, vienen desde el interior del sacro recinto.

Esta grabación se logró el pasado 10 de abril de 2020 en la madrugada, es decir, en pleno Viernes Santo y en medio de la cuarentena por el coronavirus COVID-19 .

Según la mujer que subió a las redes sociales el video, ella pudo escuchar que el anormal incidente “inició con una persona ladrando, llorando, lamentándose, haciendo sonidos extraños y con una música instrumental escalofriante”.

Asimismo, en la filmación también se puede escuchar a una persona gritar lo siguiente: “En nombre del señor Jesucristo, cálmate, demonio, te calmas”. Con esto, daba a entender que todo ese bullicio obedecía a una posesión demoníaca, un exorcismo o una situación similar.

Tras escuchar y ver el contenido del video, la imaginación de los internautas voló y comenzaron a formular muchísimas hipótesis sobre lo que sucedió al interior de esa iglesia, teniendo en cuenta que el hecho se presentó en pleno Viernes Santo.

Por lo anterior, Noticiascaracol.com logró comunicarse con el monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, quien entregó su versión sobre lo sucedido.

“Recibí información de un video que están pasando en redes, me puse en comunicación con el párroco Omar Velásquez y quiero que se tenga cuidado con la valoración de ese tipo de videos”, afirmó el representante de la iglesia Católica en la capital del Valle del Cauca.

Monseñor Monsalve aseguró que este metraje se pudo haber tratado de un montaje.

“Hay muchas personas con ideas extrañas. Me temo que hay algo de montaje en esto, lo hacen personas con motivaciones no muy claras. No parece que haya ocurrido nada, no hay comunicación entre el templo y la casa cural, no hay indicios de que nadie haya entrado”, dijo.

Además, Darío de Jesús presume que los desgarradores gritos pudieron haberlos producido habitantes de calle que duermen en un parque que colinda con la iglesia.

“La Policía estuvo ahí, se sabe que el templo colinda con un parque en el que mantienen habitantes de calle, quienes sostienen discusiones y peleas en los que se hacen estas bullas. Relacionar esto con un rito es totalmente descabellado”, concluyó.