Grúa que presta servicios a Secretaría de Tránsito terminó inmovilizada en los patios

La situación ocurrió luego que el conductor del vehículo fuera requerido por un agente de tránsito y huyera del sitio tras negarse a entregar los documentos.

La grúa circulaba por las calles de Buga cuando su chofer fue solicitado por el guarda y a pesar de ser notificado de la inmovilización por no cumplir el requerimiento, el sujeto se fue del lugar. El caso quedó registrado en un video aficionado.

"El conductor de la grúa le entregó los documentos del vehículo, más no la licencia de conducción, por este motivo nuestro agente de tránsito en uso de sus servicios, en uso de sus funciones, le hizo un par de comparendos al conductor de la grúa de Semóvil", explicó Ovidio Arango, secretario de Movilidad del municipio.

Debido a la reacción del ciudadano y una vez llegó a los patios a guardar la grúa, el agente le impuso el comparendo por desacato y fuga, además, por negarse a presentar la licencia.

"Una vez recaudada toda la documentación, que está vigente, obviamente como lo establece la ley se ordena la entrega de este vehículo nuevamente a la empresa Semóvil", añadió Arango.

Por su parte, la ciudadanía rechazó la actitud del hombre al señalar que al trabajar con la Secretaría de Movilidad debería ser más prudente y dar ejemplo.

El conductor de la grúa solicitó una audiencia al considerar que el agente de tránsito no realizó un buen procedimiento y será el próximo 10 de enero cuando se conozca la decisión final.