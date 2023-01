Grupos armados en el Cauca se están disputando las rutas del narcotráfico

Entre otras economías ilegales, en el departamento del Cauca el ELN, las disidencias de las FARC y la banda 'Los Pelusos' se están disputando el control de la producción de cocaína en el occidente del país.

Según las agencias de inteligencia hay cerca de 500 hombres en armas, entre las tres organizaciones, apoyados por un número indeterminado de milicianos que se dedican a proveer de cocaína a los traficantes mexicanos y brasileños.

"Ellos contratan directamente las estructuras criminales que operan en Colombia, para que les garanticen el suministro de cocaína a ellos no tiene presencia como organización en Colombia, no controlan territorios, simplemente subcontratan" manifestó Carlos Chacón, experto en seguridad nacional.

Uno de los mayores proveedores de los carteles mexicanos son las disidencias del frente sexto y frente 30 de las FARC, dirigidos desde Venezuela por alias 'Gentil Duarte'.

Entre estos disidentes y la guardia indígena hay un enfrentamiento porque estas comunidades no quieren permitir el avance del narcotráfico en el norte del Cauca.

Los expertos en seguridad nacional advierten que los indígenas no pueden combatir a estos actores crimínales y que es tarea de las fuerzas militares intervenir operacionalmente por lo que no pueden existir zonas vedadas para los soldados.

"Yo diría que la Guardia Indígena no tiene la capacidad para soportar, para prever la situación que se está presentando que es la simultaneidad de violencias que es narcotraficante a la vez, disidencia y fuera de eso minería ilegal", expresó Jaime Ariza, experto en seguridad nacional.

Advierten las agencias de inteligencia que en el Cauca está surgiendo con mucha fuerza un fenómeno hoy invisible, que busca generar una crisis de gobernabilidad para apoderarse del control de dichos territorios, señalan al ELN y a las disidencias de las FARC como los principales causantes de esta crisis.

