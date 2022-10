Gustavo Petro reinstaló los diálogos regionales en Cali y pidió “una paz sin apellidos”

El presidente Gustavo Petro reinstaló en Cali los llamados diálogos regionales vinculantes con los que espera crear su hoja de ruta para los próximos cuatro años de gobierno.

Desde la capital del Valle del Cauca, el mandatario dijo que todo el país está convocado para participar y lograr una paz sin apellidos, tras recordar que incluso en las mesas de diálogo hay espacio para los grupos armados ilegales.

“Estos diálogos regionales que hemos convocados quieren también convocar a quienes estando armados puedan participar del diseño colectivo de su territorio, puedan saber que el que manda en ese territorio no es el fúsil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”, precisó el presidente de la República, Gustavo Petro.