¿Ha recibido cadena para buscar familia de niño indocumentado en clínica de Cali? Rómpala, es falsa

Las autoridades de la capital del Valle del Cauca salieron a desmentir la información tras difundirse de forma masiva a través de WhatsApp y redes sociales.

Desde el pasado martes, empezó a circular un mensaje con una foto sobre un niño que supuestamente se encuentra solo e indocumentado en una clínica de Cali y donde se pide ayuda para compartir con el fin de hallar a sus familiares.

Rompa la cadena: Policía hace llamado a no compartir noticias falsas... “Se encuentra en la clínica Norte, no tiene documento, ninguno, favor pasar la información para que aparezcan los familiares. Esto es un servicio social para que lo puedan divulgar a todos sus allegados para encontrar los familiares de este niño. Terrible, no reacciona y lo encontraron solo”, dice el mensaje.

Ante esta situación, la Policía de Cali hizo las averiguaciones del caso y confirmó que dicha información es falsa.

“El hecho se presenta en Barranquilla y el menor fue trasladado por sus padres, situación confirmada por el Grupo de Infancia y Adolescencia. Fake News, #RompaLaCadena”, señaló la institución.

