¿Ha visto cadenas en redes sociales sobre nuevas cámaras de fotodetección en Cali? Esto le interesa

En los últimos días, las plataformas digitales han sido el escenario de algunos mensajes que alertan sobre esta situación. Le explicamos qué tan veraz es dicho contenido.

Uno de los mecanismos de control por parte de las autoridades de tránsito que más ha generado rechazo en el país son las llamadas fotomultas, iniciativa que muchos ciudadanos califican como un ‘negocio redondo’.

Es por ello que mucha información que se desprende de las redes sociales sobre la instalación de estos equipos, por medio de los cuales se realizan detecciones ante posibles infracciones, han ido en crecimiento.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la capital vallecaucana se pronunció y aseguró que "no ha contemplado esta posibilidad".

“Esta cadena, que está en redes sociales y mediante la cual se dice que se implementarán nuevas fotodetecciones en diferentes puntos de la ciudad (Cali), es totalmente falsa”, explicó Wílliam Bermúdez Devia, director del Centro de Gestión de Movilidad.

