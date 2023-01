Habilitan corredor vial para transporte de insumos y pasajeros ante bloqueo en la Panamericana

Las autoridades escoltan caravanas de vehículo, de bajo tonelaje, entre Cali y Popayán a través de municipios como Piendamó, Morales y Suárez.

Un corredor vial fue habilitado entre Cali y Popayán ante el bloqueo en la carretera Panamericana por parte de indígenas y campesinos, que exigen presencia del presidente Iván Duque para negociar cumplimiento de acuerdos pactados en años anteriores.

La habilitación de dicho corredor permitió, en la mañana de este jueves, movilizar más de 200 vehículos, 143 de ellos de carga, y la salida e ingreso de unas cuatro mil toneladas de insumos y centenares de pasajeros desde y hacia Popayán.

Las caravanas escoltadas por la regional de la Policía de Tránsito y Transporte permiten que transportadores como Eduard Victoria lleguen seguros a la capital del Cauca.

“Seguro el viaje, harta seguridad vial”, asegura.

Aunque por esta ruta el recorrido entre Cali Popayán aumenta entre por lo menos una hora, los conductores de vehículos de hasta diez toneladas prefieren emprender el viaje por este tramo.

“Es preferible uno tirarse por este lado, que quedarse por la Panamericana, la vía esta buena y hay buen tránsito, está normal”, afirma el transportador Léider Ocampo.

Sin embargo, los damnificados por el bloqueo de la vía son los vehículos de carga pesada que permanecen en improvisados parqueaderos a la orilla de la carretera.

“La mula parada no gana flete, me están perjudicando porque no puedo trabajar. Pero los que llevan la comida, pierden la comida, de pronto hasta el flete. Ellos pierden mucho más todavía”, señala Remberto Cuero, transportador.

En Popayán, también se han adoptado algunas medidas para minimizar el impacto del bloqueo.

Por decreto, las estaciones de servicio de la ciudad solo podrán suministrar combustible de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche y también se determinó el número de galones que se pueden vender dependiendo del tipo de vehículo.

“Para los carros particulares, nueve galones; para los carros públicos, quince; y para las motos, dos galones”, asegura Rubil Díaz, islero de estación de servicio.

A pesar del corredor vial habilitado, las pérdidas comienzan a ser millonarias para comerciantes y transportadores de la capital del Cauca.

Entretanto, la Aeronáutica Civil autorizó un vuelo desde Cali a Popayán para contribuir como puente aéreo en esta emergencia ocasionada por el bloque en la vía Panamericana.

