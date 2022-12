Habitante de la calle murió en extraño accidente de tránsito en Cali

Foto: Cortesía Mario Baos

Un hombre de tez negra perdió la vida en la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente con un camión de placas ZML 348 que se encontraba parqueado en la calle 23 con carrera 32, barrio Santa Elena, suroriente de Cali.

Según las autoridades de tránsito, el hombre se había quedado dormido debajo del cabezote ubicado en las llantas traseras del vehículo.

“Al parecer el habitante de la calle, del que no se tienen datos ya que no tenía identificación, se quedó dormido debajo del cabezote, en las llantas traseras del camión. El conductor se subió y dio reversa para salir del lugar, como no lo había visto, este le pasó por encima de su cabeza y falleció inmediatamente”, manifestó Néstor Henao, supervisor de Tránsito de Cali.

Las autoridades indicaron que el hecho se registró hacia las 7:20 de la mañana y que el cuerpo del hombre fue trasladado a Medicina Legal.