Habitantes de Caldono, Cauca, alegres con la visita del presidente de Francia

Los 32.000 habitantes de Caldono, Cauca, aseguran que con la visita del presidente de Francia, Francois Hollande, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se permitirá visibilizar y mostrar la cara positiva, no solo de este municipio, sino de las poblaciones cercanas que también han sido víctimas del conflicto armado.

Con estos meses de paz que llevan viviendo en Caldono se han dado avances significativos para la comunidad.

La visita oficial llenó de confianza a la población. Personas que han perdido sus casas y familiares tras las incursiones guerrilleras esperan que el departamento progrese.

Caldono está ubicado en la cordillera occidental a 100 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, tiene 86 veredas y seis resguardos indígenas.