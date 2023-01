Habitantes de dos barrios de Cali esperan desde hace 17 años el arreglo de vía en mal estado

La comunidad sostiene que en 2002 reportaron las afectaciones y aún no tienen solución. Los más perjudicados, dicen, son los estudiantes de colegios de la zona.

La situación se registra en la carrera 5N entre calles 30 y 34 de los barrios Berlín y Fátima, centro de Cali. Esta vía principal, según habitantes de ambas localidades, se encuentra en mal estado desde hace 17 años. El hecho tiene desesperados a los vecinos del sector.

"La afectación más grande es porque tenemos tres instituciones educativas en las cuales hay más o menos unos 1.500 niños y ellos no pueden pasar por esta vía ya que se les dificulta por la cantidad de huecos que tenemos", expresa Jair Rodríguez, habitante de la zona.

Por los cráteres que hay en la vía los conductores de vehículos escolares se abstienen de transitar por la misma. Además, según Rodríguez, esto también ha generado dificultades para que adultos mayores puedan hacer ejercicio en sendero ecológico de la comunidad, hasta donde no se pueden trasladar por el estado de la carretera en mención.

"Llevamos desde el 2002 a la fecha y solamente hemos podido hacer solicitudes y respuesta de solución nada. Los impuestos de este sector también valen y le exigimos a las administraciones que por favor atiendan nuestro requerimiento", afirma Rosa Edith Zúñiga, líder comunal.

Noticias Caracol ha estado tratando de conseguir una respuesta por parte de Infraestructura Vial ante dicha situación, pero no ha sido posible.

En cartas que la Administración municipal ha hecho llegar a habitantes de estos barrios, señala que se va hacer un mantenimiento vial. Sin embargo, uno de los documentos es de 2012 y hasta ahora no se ha realizado labor alguna sobre la calle. Dicen también que no hay una intervención profunda, porque necesitan una labor de alcantarillado que Emcali no tendría contemplada.