Habitantes de tradicional barrio de Cali denuncian problemáticas a causa obra abandonada

Comunidad dice que entre los más afectados están los adultos mayores. Señala que los trabajos estaban previstos para cinco meses y ya llevan diez.

La situación se presenta en la carrera 23 A con calle 1 del barrio Miraflores, en el sur de Cali. Los habitantes del sector denuncian que la obra empezó en el primer trimestre de 2018 y hasta el momento no se ha terminado.

En la zona en mención, el contratista Estrellas G7 puso una base después de una reposición de alcantarillado que hizo Emcali, pero se ha ido diluyendo con la lluvia, pues el agua que atraviesa por la vía se lleva la grava.

“El contratista y Emcali no han podido entender toda la afectación que le están haciendo a la comunidad desde el punto de vista de salud, porque aquí hay habitantes adultos mayores que no se han podido desplazar, los andenes totalmente destruidos, las caídas, los recolectores del alcantarillado con huecos donde se nos puede caer un niño”, expresa Jorge Andrés Echeverry, residente de la localidad.

El ciudadano también habla de las afectaciones económicas que ha generado a la comunidad esta situación, ya que, asegura, muchas de las personas que viven en este tradicional barrio han tenido que pagar parqueaderos porque no pueden entrar sus vehículos.

“Hay muchas residencias que están alquiladas y desocuparon, y otras que no se han podido alquilar porque esto es una obra que se debió haber entregado en cinco meses, dos veces la han dejado tirada, ahora dicen que es el agua”, añade Echeverry.

Por su parte, el gerente de acueducto de las Empresas Municipales de Cali dijo a Noticias Caracol que se encontraron unas redes, además de las que se tenían previsto cambiar, que tuvieron que reponerlas también.

“Tuvimos algunos inconvenientes que demandan unos recursos adicionales, porque encontramos, una serie de conexiones domiciliarias faltantes que no estaban previstas, aparecieron nuevas, además un cárcamo que recubría la tubería y que no estaba entre las consideraciones de presupuesto inicial”, asegura José Eduardo Kiche, interventor de la obra.

El interventor manifiesta que conocen las dificultades que esta situación ha generado a la ciudadanía del sector, por lo que, afirma, están tratando de solucionar el tema. Sostiene que a mediados de marzo podría ser posible que se concluya la obra.