Habitantes de Tumaco deben hacer filas hasta de ocho horas para abastecerse de combustible

Además, señalan conductores afectados, los propietarios de las estaciones de gasolina estarían comercializando el derivado del petróleo a revendedores de la región.

En las calles de Tumaco se evidencia el calvario que viven sus habitantes para adquirir combustible. En las estaciones de servicio solo pueden suministrarlo cada ocho días y vender $10.000 por motocicleta y $30.000 por vehículo.

Publicidad

“Me ha perjudicado mucho, porque a uno le toca que hacer cola para comprar y a veces no alcanza o sino toca esperar”, dice Edward Mosquera, motociclista afectado.

“Están sacando la gasolina los mismos dueños de las bombas y la están vendiendo a los revendedores”, señala Rodrigo Rosero, afectado.

En contexto:

Alimentos escasean más, no hay gasolina y transporte sigue paralizado: panorama en el suroccidente La compleja situación ha obligado a los usuarios a recurrir a la venta informal de gasolina que llega desde el Ecuador, la cual se consigue entre $18.000 y $20.000 el galón.

Publicidad

“Lamentablemente no hay combustible aquí en Tumaco, yo estoy en contra de esto, pero vine a ver las colas que llagan hasta por allá, y hay un sitio, un barrio bastante peligroso y yo no me voy a arriesgar hacer la cola hasta por allá”, manifiesta Tatiana Álvarez, usuaria afectada.

La comunidad de Tumaco dice que no es justo que siendo un puerto y pasando combustible en este momento, al interior del departamento de Nariño y del Cauca, el municipio permanezca sin combustible.