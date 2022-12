Habitantes de urbanización denuncian daños en electrodomésticos por fallas en el fluido eléctrico

Los afectados aseguran que las autoridades ya están al tanto de la situación pero aún no reciben respuesta. La problemática se presenta en Jamundí, Valle del Cauca.

Habitantes de la unidad residencial señalan que el servicio de energía no es constante en el lugar, por lo que tanto apagones como bajones en el servicio, les ha causado daños a sus electrodomésticos.

“EPSA (Empresa de Energía del Pacífico) vino y nos puso la energía a unas 50 casas porque les aplicamos una tutela, pero el cableado de las viviendas en ineficiente. Hemos peleado con la constructora pero no quieren acceder“, señala Nancy Trespalacios, afectada.

La comunidad denuncia que tanto en el día como en la noche se quedan constantemente sin el servicio de energía eléctrica.

Por su parte la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), la cual suministra el fluido eléctrico en la zona, asegura que no se puede prestar el servicio, esto debido a que, según ellos, la constructora no cumple con la normatividad exigida por parte del Ministerio de Minas y Energía.