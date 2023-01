Habitantes de zona rural del Cauca bloquearon importante vía como manifestación por falta de agua

La sequía también afecta la producción agrícola y ganadera de la región.

Desesperados porque desde hace 15 días no llega una gota de agua a sus viviendas, campesinos de Patía, Cauca, bloquearon la vía Panamericana entre las ciudades de Popayán y Pasto.

Debido a esta situación, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía hizo presencia en el lugar. donde se produjeron enfrentamientos con los protagonistas de la protesta.

“Queremos agua, no violencia, hoy nos atropelló el ESMAD, golpearon a las mujeres, niños y a la vista de todo el mundo y nadie dice nada. Queremos que nos solucionen lo del agua”, manifestó Tomás Caicedo, habitante.

Los pobladores también se quejaron por lo tratos sometidos por la Policía.

“Llegaron los antimotines estropeando la gente, golpeando incluso a una señora, fue a la primer persona que le pegaron”, expresó Jhon Hurtado, habitante de la zona.

Una obra que se adelanta en el acueducto regional los dejó sin agua potable, sin que, según los afectados, haya justificación alguna.

“Nosotros no tenemos agua potable, a mí personalmente me ha tocado padecer los problemas de salud, como manchas en la piel, hongos de toda clase”, reveló el ciudadano Robier Caicedo.

La situación se agrava por las temperaturas que superan los 40 centígrados y han secado las fuentes hídricas naturales de la región.

“Muy difícil, no hay nada de agua ni para cocinar, para nada tenemos", expresó Simeón Quintana, residente del sector.

Francisco Arias, alcalde del municipio de Patía, concertó con estas comunidades un plan de contingencia para tratar de superar la emergencia.

“Vamos a tener un carrotanque en estos ocho días hasta que empiece a funcionar la obra que estamos construyendo, que ha sido la obra que no ha permito suministrar el servicio continuamente”, expresó el mandatario.

Son más de 7.000 los habitantes del valle del Patía afectados por esta situación y quienes esperan que las obras que se realizan en el acueducto regional terminen lo antes posible.

Vea el informe completo aquí.