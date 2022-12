Habitantes del sector de ladera se quejan del servicio del MIO Cable en Cali

Foto: Cortesía Prensa Alcaldía de Cali

Desde de esta semana, el MIO Cable inició su operación comercial, cobrando $1.700 a los usuarios de este servicio que se encuentran en la comuna 20, ladera de Cali. Metrocali había presupuestado que el sistema transportaría a 8000 personas diarias pero esto no está sucediendo.

La comunidad manifestó que el MIO Cable debe integrarse a la gualas o camperos del sector. Además parece que les han cobrado doble pasaje en el momento de integración

“No llega sino a unos sectores, Siloé que es el barrio más grande de la comuna sólo pasa por una punta y la gente del intermedio no va a subir hasta allá a coger el MIO Cable. Las gualas todavía están y funcionan, antes como era gratis pues las personas aprovecharon pero ahora pagando no”, afirmó Jorge Andrade, habitante del barrio Lleras Camargo.

“Me monto en el MIO Cable, llego al MIO y debo pagar otro pasaje. Máximo se están movilizando de 50 a 150 pasajeros en las estaciones. Las personas siguen utilizando las gualas o motoratón”, agregó otro habitante del sector.

Además los habitantes han asegura que el servicio no se utiliza porque en la mayoría de los casos el MIO Cable no los deja cerca de la casa.

“He visto que se utilizan más las gualas o motoratones porque las personas deben llevar carga y prefieren estos otros medios de transporte”, indicó María Anacona, habitante de Siloé.

“Si una persona de ladera baja a comprar su almuerzo o mercar a la galería no le sirve porque tendría que bajar hasta Cosmocentro y luego volver a subir a la galería, por lo tanto no sirve. A las personas de la Estrella, Pueblo Joven no les sirve”, concluyó Duberney López, residente del sector Tierra Blanca.

Otro de los problemas que manifestó la comunidad son las llamadas ‘barreras invisibles’, esto hace que los usuarios no puedan llegar a una estación de este sistema.

Respecto al tema, Metrocali respondió que todo usuario que use el MIO Cable con la misma tarjeta puede utilizar el resto de servicios del MIO.

“Lo que sucede es que no hay horarios fijos para todas las rutas, lo importante es que cualquier usuario que venga de la integración del MIO en donde haya pasado la tarjeta por primera vez podrá hacerlo de forma gratuita. Pero si esta persona se baja y vuelve a montarse en cualquier estación deberá pagar otro pasaje pues es otro viaje. Si se presenta algún caso nos informan pues alguien que sube al MIO Cable no debe pagar de nuevo cuando baje”, explicó Juanita Concha, jefe de operaciones de Metrocali.

La vicepresidenta de Metrocali, Sandra Ángel desmiente la situación y asegura que a diario se están movilizando 4000 pasajeros aunque reconoce que de llegar a un acuerdo con las gualas se podría llegar a la meta de 8000 pasajeros diarios.