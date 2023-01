Habló la directora de centro infantil sellado tras terrible maltrato a bebé de 10 meses

La mujer sostuvo que ella misma denunció el caso. También se refirió al hallazgo de plagas en una de las sedes de la institución.

Noticias Caracol habló con Karina Martínez, directora de la institución infantil en Cali que hoy está en el ojo de huracán tras maltrato a una bebé de 10 meses por parte de una de las cuidadoras del lugar.



Vea también:

“En la cocina había infestación de plagas”: cierran la otra sede de jardín donde maltrataron a bebé Luego del cierre de las dos sedes de la entidad, Luz Elena Azcarate, secretaria de Educación de la capital del Valle del Cauca, dijo que esta no tenía ningún documento en regla.

"No tenía ni uso del suelo, ni permiso de bomberos y documentos de salubridad. Contaba solamente como establecimiento de comercio", indicó la funcionaria.

Sin embargo, de acuerdo con Karina Martínez, para ellos no hay ninguna norma específica, porque no son un jardín infantil, sino un centro de estimulación.

"No hay unos documentos, no hay una norma estipulada en Colombia, que maneje procesos, procedimientos, guías, no existen aún. Entonces, ellos están calificándonos de acuerdo a ser jardín infantil. Realizaremos los trámites pertinentes", explicó la mujer.



También le puede interesar:

Ordenan cierre temporal de jardín donde se registró terrible caso de agresión a bebé de 10 meses Asimismo, en la visita al establecimiento, las autoridades de salud encontraron graves problemas de higiene, entre ellos, infestación de plagas en la cocina. La directora del lugar respondió ante el hallazgo.

"Las deficiencias siempre van a existir, no se puede justificar en estos momentos, pero, al ser deficiencias, las podemos convertir en fortalezas, vamos a aplicar las medidas que ellos requieren", dijo la mujer.

Martínez aseguró que la cuidadora señalada de terrible agresión a la menor que terminó con una pierna fracturada llevaba 20 meses laborando en el lugar.

Señaló que a ella se le hicieron las pruebas psicológicas requeridas y que ya fue retirada. Sin embargo, afirmó que ningún padre de familia había manifestado inconformidad en su contra.

La Secretaría de Educación de Cali informó que están a la espera de la reglamentación de la ley de infancia, que les va a permitir hacer cierres inmediatos de este tipo de establecimientos.



Consulte también: