Habló la mujer que protagonizó video para adultos en el Miocable: “No le hice daño a nadie”

Sigue el revuelo en Cali por cuenta de un video para adultos que fue grabado en una de las cabinas del Miocable. La mujer que protagonizó ese metraje se pronunció tras ser objeto de una orden de comparendo.



“No es la última vez que va a pasar, quizás yo decidí grabarlo, subirlo a mi plataforma, pero no soy la única persona que lo hace. El contenido de adultos no va a dejar de existir, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo y simplemente fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral”, manifestó Naty Delgado a Telepacífico Noticias.

Además, la mujer aseguró que “no hice algún daño, yo no dañé el lugar, no le hice daño a nadie, pero sí tengo que asumir mi responsabilidad, lo voy a hacer”.

Cabe destacar que, tras la imposición de la orden de comparendo, ella deberá pagar una multa tipo 3, que asciende a $393.499.

Según el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, unidades de inteligencia lograron ubicar a la protagonista de ese video para adultos para realizar el respectivo procedimiento.

“Para la Policía Metropolitana de Cali es prioritario generar estas acciones correctivas contra las personas que están generando comportamientos contrarios a la convivencia. Es así como nuestra inteligencia logró ubicar a una persona que es creadora de contenidos digitales para adultos y que sale en el video y se genera con nuestros mediadores una orden de comparendo”, manifestó el uniformado.

Metrocali, ente gestor del MIO, se pronunció y rechazó la grabación de este tipo de contenido dentro del transporte público: “Actos irresponsables que afectan nuestros bienes públicos. Utilicemos estos espacios con respeto y responsabilidad, recordando que están destinados a prestar un servicio a la comunidad”.