Habló papá de Karina García desde Medicina Legal en Cali, a donde se llevaron víctimas de la masacre

Familiares de la candidata a la Alcaldía de Suárez y las otras cinco personas asesinadas en Cauca esperan los resultados forenses y la entrega de los cuerpos.

Durante toda la mañana de este martes, los familiares de las víctimas de la masacre registrada en Suárez, Cauca, estuvieron en la sede de Medicina Legal en Cali, donde fueron llevados los cuerpos para su plena identificación, pendientes de las pruebas forenses.

En las afueras del complejo, Orlando García, padre de Karina García, la candidata de la Alcaldía de Suárez que fue murió en el hecho, habló ante los medios y dijo que dicho proceso podría tardar entre uno y dos días más.

“Que agilicen el proceso para esta tortura, esto es muy difícil, le pido a los estamentos que nos colaboren con ese trámite”, aseguró el hombre, visiblemente afectado y con la voz entrecortada.

Asimismo, hizo un llamado para que cese la violencia y no cobre más vidas como la de su hija, asesinada en la noche del pasado domingo 1 de septiembre cuando la camioneta en la que se movilizaba junto con seis personas más, entre ellas su madre, fue atacada a tiros e incinerada.

“Ya es hora, paremos tanta violencia, no hagamos más daños, no perjudiquemos más familias, no dejemos más niños huérfanos”, dijo el papá de la candidata.

Un día antes, Orlando García le había dicho a la agencia Efe que a las denuncias que había hecho su hija sobre amenazas en su contra y daños a su publicidad no se les prestó atención.

"A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado", dijo García, al recordar que su familiar se había referido varias veces a la situación.

Los familiares de las víctimas esperan la entrega de los cuerpos para luego llevarlos a sus sitios de origen y darles el último adiós.

El escolta de Karina García, quien había sido asignado por la Unidad Nacional de Protección, fue el único sobreviviente del hecho, pero resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca.

García, de 32 años de edad y quien aspiraba a convertirse en la primera alcaldesa de Suárez, contaba con protección debido a amenazas en su contra que venía denunciando desde hace unas semanas.

