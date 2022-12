Habrá "fuga de gas" y los edificios "colapsarán" en Cali durante simulacro de emergencias

Con varias actividades se pondrán a prueba las estrategias de los caleños en prevención de este tipo de eventos. Participe este 25 de octubre desde las 10:00 a. m.

"Hay que hacer un énfasis en que el simulacro va dirigido a la población para que ellos reconozcan sus planes de emergencia y los apliquen. El primer objetivo fundamental es la comunidad, para que ellos trabajen estrategias de emergencia y por sí solos realicen sus planes de evacuación", explicó Miguel Piragauta, coordinador del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Cali.

En el simulacro, el sismo causará una fuga de gas cloro en un sector residencial, colapsarán varias estructuras en las que quedarán personas atrapadas, habrá la necesidad de hacer rescates terrestres y helicoportados. Viviendas, empresas e instituciones educativas y de salud tendrán que evacuar.

"Vamos a utilizar el helicóptero Ángel para simular un rescate desde la planta de Bavaria, en Yumbo. Vamos a llegar con los rescatistas y a hacer un descenso por cuerda en rapel, para simular las condiciones más complicadas. Vamos a simular la evacuación de dos heridos a la clínica Valle del Lili, donde se tiene un helipuerto", coronel Andrés Guzmán, comandante del Comando Aéreo de Combate No 7 de la Fuerza Aérea.

A estos ejercicios se unirán autoridades y organismos de la capital vallecaucana como la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Bomberos, los Scouts, la Cruz Roja y la Defensa Civil.

Hasta el momento 335 entidades entre centros asistenciales, compañías comerciales y manufactureras, colegios y otros establecimientos se han inscrito para participar en el evento. También, edificios emblemáticos de la ciudad, como la Torre de Cali, harán parte del simulacro.

Los bomberos, por ejemplo, tienen listo el simulacro de una emergencia por material peligroso, que se llevará a cabo en la carrera 5 entre calles 72 y 73, en inmediaciones a los barrios Gaitán y Torres de Salomia. Al mismo tiempo, se simulará rescate en edificación colapsada en la calle 12 entre carreras 12 y 13, en el centro de la ciudad.



Así se prepara nuestro equipo HAZMAT en conjunto con Emcali, para el Simulacro Nacional que se llevará a cabo este miércoles 25 de octubre. pic.twitter.com/1DjzHfwziR — Bomberos Cali (@BomberosCali119) October 23, 2017

De acuerdo con las autoridades municipales, en la jornada adelantada el año pasado participaron 70.000 mil personas y para esta ocasión esperan que la cifra llegue a 90.000.

"Se invita a toda la población caleña a ser parte de este ejercicio para que ustedes mismos se midan, sepan cuál es su capacidad de respuesta y estén preparados para una emergencia. Siempre que sucede algo no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que está mejor preparado", agrega Piragauta.

A su vez, el funcionario hizo un llamado a la comunidad a no caer en mensajes alarmantes a través de medios como WhatsApp, que advierten de supuestas emergencias, como sismos o inundaciones catastróficas.

Aconsejó que ante la duda de si estos son ciertos o no, antes de difundirlos, es mejor confirmar la información a través de las páginas institucionales.

"Lo primero es hacerle caer en cuenta a la población que los sismos no se pueden predecir. Lo segundo, es que cuando vaya a suceder algún tipo de evento nosotros estaremos avisándole a la población que se va a ver afectada con un tiempo suficiente de respuesta, por ejemplo en caso de inundaciones", puntualizó Piragauta.

El evento del año pasado en Cali simuló un rompimiento del jarillón del río Cauca, lo cual no se repetirá en esta ocasión, porque, según las autoridades, es necesario poner a prueba los planes para atender otra clase de emergencias.

