Habría racionamiento de agua en todo Cali, si persiste el fenómeno del Niño

Ante el bajo caudal de los ríos Cali y Meléndez, autoridades en la ciudad no descartan decretar racionamiento de agua potable para todo Cali.

Respecto a las mediciones de estos dos afluentes, el río Meléndez, que provee de agua a más de 300 mil habitante,s está registrando un caudal de 400 litros por segundo cuando generalmente solía tener 1200 litros por segundo.

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, afirmó que de no haber cambios climáticos en los próximos días, se decretaría un racionamiento de agua para toda la ciudad.

“Es posible que tengamos que recurrir a esa medida extrema de razonamiento, por eso aconsejamos a la ciudadanía que usen lo necesario e indispensable. Necesitamos que el río Cali y Meléndez vuelvan a tener agua”, dijo Guerrero.

Este miércoles fue presentado un informe por parte del Ideam en donde se sostiene que cuatro departamentos entre ellos el Valle del Cauca registrarían una inminente sequia por la temporada seca, situación que preocupa a Emcali.

“Es evidente para los caleños la temporada seca que estamos viviendo, desde hace más de un mes los ríos que surten de agua a las zonas de ladera de la ciudad están teniendo muchas dificultades. Debemos ser prudentes y cuidar el agua”, indicó Javier Mauricio Pachón, gerente de Emcali.

Los barrios de las comunas 18 y 20 de la ciudad son quienes están presentando mayores inconvenientes con el flujo del vital líquido.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, dice que la situación crítica por la prolongada temporada de verano se siente no sólo en Cali, sino en varias fuentes hídricas del departamento, afectando a municipios como La Cumbre, San Pedro, Vijes, Toro, Restrepo y Sevilla.

Efectos de prolongada temporada de verano se sienten en las fuentes hídricas de la región. http://t.co/6OMdTvhNDf pic.twitter.com/P3BFDHS6er — CVC (@CvcAmbiental) August 27, 2015

Unas de las situaciones se presenta en los embalses de Salvajina y Sara Brut, donde el nivel de almacenamiento de agua viene reduciéndose paulatinamente.

“Me preocupa mucho la situación del Sara Brut que está sobre el 26 % de su capacidad, poniendo en riesgo en cualquier momento el suministro de agua para los vallecaucanos de siete municipios del norte del Valle, de continuar este intenso verano”, señaló Rubén Darío Materón Muñoz, director general de la CVC.

Entre los municipios del centro, sur y del norte del Valle son 14 las poblaciones que presentan diferentes grados de vulnerabilidad frente al recurso hídrico. Ante la disminución en el nivel de las fuentes hídricas lo preocupante es que se reduce la oferta del recurso, pero se mantiene la demanda de usos y usuarios.