"Hacen montonera para subirse": jóvenes se cuelan en transporte masivo y hasta enfrentan a policías

Según cifras de las autoridades, a diario cerca de 180 personas llevan a cabo esta práctica, dejándole al sistema pérdidas anuales que sobrepasan los $11 millones.

La tarifa del MIO es la más económica del país: $2.100. Sin embargo, en horas pico, los usuarios colados son recurrentes en algunas estaciones del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.

“Ellos cogen así, salen del colegio y de una vez hacen montonera para subirse, hacen montonera aquí en la caseta del MIO”, explica Gonzalo Villanueva, habitante de Cali.

“Me parece falta vigilancia porque se cuelan muchos en todas las estaciones, yo uso la de Conquistadores y yo veo al señor que está allá adelante, debía estar más pendiente acá en las puertas porque por ahí se suben”, dice Gloria Inés Correa, usuaria del MIO.

Los jóvenes se enfrentan incluso a los policías encargados de impedir el acceso irregular, algunos menores de edad exponen sus vidas al cruzar la vía corriendo para colarse.

También se suben en la parte trasera de algunos buses, arriesgándose a un accidente. Otro fenómeno que afecta el sistema es el vandalismo.

“No lo cuidan, la estación de Belalcázar tiene todos los vidrios quebrados, me dio pesar cuando la vi porque nunca me había bajado en esa estación, sino que tomé el MIO equivocado, pero están todas rayadas, no hay cuidado con el sistema, no hay sentido de pertenencia”, manifiesta Gloria Patricia Quiroz, usuaria del MIO.

Para contrarrestar estas conductas negativas, Metrocali y la Policía pusieron en marcha la estrategia "Experiencia MIO" en colegios y escuelas.

¡La #Comuna18 ya cuenta con multiplicadores de la #CulturaMIO👏! pues hoy nuestro equipo de #ExperienciaMIO📝 realizó su primer jornada en el colegio La Esperanza, como siempre, enseñando y motivando sobre el cuidado de los buses y el buen uso del sistema🚌. pic.twitter.com/pgqLfJa8kQ — METROCALI (@METROCALI) March 13, 2019

“Este año vamos a reforzar tres comportamientos: el primero de ellos tiene que ver con siempre mantener la derecha al hacer la fila, distribuirnos al interior el bus porque pasa mucho, es un tema también cultural”, dice Lina Marcela Trujillo, jefe de Cultura de Metrocali.

Agrega que también se está impulsando el comportamiento de "no consumo alimentos al interior de los vehículos, porque lo que esto genera son plagas".

En 2018 se impusieron 361 comparendos por evadir el pago del pasaje. En el año en curso van casi 400 y la multa supera los $220.000.