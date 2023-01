Hacinamiento total: estaciones de Policía de Cali están a reventar y no cabe un detenido más

El Gobierno local dice que esta situación desvía las funciones de los uniformados, que deben dedicarse a cuidar a los internos. Autoridades no saben qué hacer.

"Y son 100 policías menos que no podemos tener en las calles cuidando a los ciudadanos. Ha habido fugas, ha habido agresiones a los policías. Los policías de Cali tienen que cambiarse uniformarse, alistarse para el servicio, compartiendo espacio con los mismos presos que ellos han capturado", indicó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad local.

Son 22 estaciones de Policía del municipio en las que ya no hay manera de ingresar a un detenido más. Según Villamizar, hay 600, cuando la capacidad es inferior a la mitad.

De acuerdo con el funcionario, se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, para liberar cupos en las cárceles y buscar sitios alternos.

"Estamos analizando en el corto plazo qué tipo de inmueble podríamos utilizar para tener a los detenidos, que no sean las estaciones de Policía, pero ya obviamente hay unos estándares internacionales de derechos humanos y de seguridad que hay que guardar", añadi

Lo que sí dejó claro el secretario es que, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, no se suspenderán las capturas. "Aquí estamos capturando en promedio entre 20 y 25 delincuentes al día, esto va a seguir, no va a parar la lucha contra el delito", puntualizó.

Otra de las estrategias será enviar a la casa a quienes estén por terminar sus penas y sean de baja peligrosidad. Autoridades tendrán que revisar caso por caso para saber cuáles de los internos podrían salir y así dar cupo a los que están en este momento en las estaciones de Policía.