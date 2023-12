Hallan en fosa común a jóvenes que estaban desaparecidos en Aguaclara, Buenaventura

En Buenaventura, la Personería Distrital confirmó que los jóvenes del corregimiento de Aguaclara que se encontraban desaparecidos fueron hallados en una fosa común.



Es de recordar que este fin de semana se enfrentaron miembros de la columna Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, contra integrantes del ELN y durante estos combates se llevaron a los tres jóvenes que fueron encontrados en una fosa común.

Además, las 176 familias que vivían en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de Buenaventura, salieron desplazadas y se han ubicado tanto en la Comuna 12 del distrito como en la ciudad de Cali.

La Personería Distrital hizo un llamado tanto al Gobierno nacional, como al departamental y el local, para que haga la presencia necesaria en el lugar.

En el 82% de los barrios en Buenaventura hay presencia de grupos armados. Esta alarmante cifra fue revelada hace unos días por la Defensoría del Pueblo.

En Buenaventura delinquen estructuras como el ELN, la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. También hay presencia de otros grupos ilegales como los Shottas, Espartanos, Jalisco Nueva Generación y La Empresa.

El grupo Jalisco Nueva Generación tiene injerencia de delincuentes mexicanos. Ellos son los encargados de controlar las rutas del narcotráfico y las armas.

Durante una visita a ese municipio del Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro habló recientemente de esta situación.

“Y si me preguntan hoy quién tiene el poder en el litoral Pacífico, fuera del Estado, que medio, medio, los mexicanos. Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos. No México, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana. Bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, aseveró el jefe de Estado.