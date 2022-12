Hallan feto en plena vía de la plaza de mercado de Santander de Quilichao, Cauca

Foto: cortesía Héctor Fabio Roque

Habitantes del Santander de Quilichao, norte del Cauca, hallaron un feto de unos seis meses, en la calle 3 con carrera 12, plaza de mercado del municipio.

Las autoridades desconocen quién sería el responsable de haber arrojado este cuerpo, que se encontró en alto grado de descomposición.

“En el momento de hacer el aseo, luego de las labores de la venta de mercado, la ciudadanía encontró un feto de unos seis meses en la calle. Estamos realizando las respectivas investigaciones del hecho, tenemos un video de un local comercial que arrojó basura en el sitio pero aún no podemos aseverar que haya sido en ese momento que tiraron el bebé”, manifestó el teniente coronel Jhonny Osorio, comandante del Distrito 2 de Policía de Santander de Quilichao.

El lugar tuvo que ser acordonado por las autoridades para realizar las labores de levantamiento del cadáver. Sin embargo, personas del municipio que presenciaron la situación lamentaron el hallazgo.

“En un principio pensé que era un accidente pero luego me acerque y vi al bebé que estaba tirado. Muchos de los que vimos eso nos dolió, porque no alcanzó a vivir nada, no pudo llegar al mundo a conocerlo y disfrutarlo. El Gobierno da muchas ayudas para los niños y si la mamá no tenía como mantenerlo lo hubiera entregado a Bienestar Familiar o en adopción”, dijo Nelson Moreno Cruz, habitante de Santander de Quilichao.

Frente al hecho, las autoridades aseguraron estar investigando para encontrar al o los responsables de tirar el cuerpo sin vida del bebé.