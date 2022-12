Hallan incinerado en Miranda, Cauca, a taxista de Cali que estaba desaparecido

El cuerpo había sido encontrado días atrás, sin embargo, solo hasta este jueves 14 de junio la familia consiguió identificar los restos.

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Humberto Rodríguez Ríos de 60 años, fue entregada por el gremio de taxistas de Cali.

“Nuestro colega de la Mancha Amarilla apareció muerto en el Cauca, de una manera infame y despiadada, que ningún ser humano se merece”, manifestó por medio de un comunicado Jhony Rangel, vocero de los taxistas en Cali.

La noticia fue confirmada por Hilda Iris Molina, esposa del taxista, quien aseguró que los restos del cuerpo se encuentran en Medicina Legal de la capital del Valle del Cauca.

“A mi esposo lo encontraron en Miranda todo calcinado, desconozco quién lo halló simplemente averiguando nos enteramos de un cuerpo que llegó a Medicina Legal hace ocho días a Cali. Entonces cogí valor, ya he perdido a mi hija y madre tenía que tener más fortaleza. Por lo tanto, decidí ver lo que quedaba del cuerpo e identifique un diente de mi esposo”, narró con tristeza la esposa del taxista.

Policía en el Cauca informó que el cuerpo incinerado fue encontrado ocho días atrás en un cañaduzal en dicho municipio, pero para ese entonces los restos no habían sido identificados.

Cabe recordar que Rodríguez Ríos se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 4 de junio. El vehículo de placas VCW 864 que conducía fue encontrado también incinerado en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Buscan a taxista desaparecido y cuyo vehículo fue hallado incinerado... Familiares no tienen indicios sobre los responsables y razones que llevaron a desencadenar este crimen que sacude el gremio de taxistas de la ciudad. Por su parte, autoridades continúan adelantando la investigación.

Rodríguez Ríos llevaba 6 años de taxista y hace 4 años manejaba ese mismo carro.