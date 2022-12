Hallan irregularidades en colegio de Cali donde un niño cayó del cuarto piso

Las autoridades continúan investigando la extraña caída de un niño de 11 años del cuarto piso de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo , en el oriente de Cali. El pequeño permanece estable, con varias fracturas en el cuerpo, en la Clínica Farallones.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento escolar. En estas se observa el momento en que el pequeño cae al suelo y el estruendo del golpe alerta a estudiantes y adultos, algunos de los cuales corren a pedir ayuda.

"Hay muchas versiones, una que el niño se sentó en el muro y una niña lo cogió de los pies y lo empujó, que se paró en el muro y otro lo empujó, que se tiró porque le estaban haciendo 'bullying'", señaló Luz Elena Gutiérrez, mamá del menor.

Rocío Acosta, rectora de la institución educativa, dijo que el estudiante de cuarto grado de primaria se había lanzado al vacío desde el cuarto nivel. "El niño se echa la bendición y se despide de algunos compañeros. Yo no estaba, no puedo decir exactamente qué pasó", expresó.

Funcionarios de la Secretaría de Educación de Cali visitaron el colegio y hallaron varias irregularidades. "Se ordenó cerrar el cuarto piso que no tiene aulas de clase, sino que tiene el sitio de recreo y cafetería", explicó la titular de la dependencia, Luz Elena Azcárate, al enfatizar que en este lugar no hay muros de contención.

Asimismo, señaló que los corredores de la institución tampoco cuentan con las normas de seguridad necesarias para responder ante emergencias y que algunas partes de su infraestructura presentan agrietamientos.