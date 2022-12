Hallan marihuana en invernaderos que sería vendida en 2 locales del sur de Cali

La marihuana era cultivada por medio de novedosos invernaderos adecuados dentro de una vivienda del barrio Santa Isabel en el sur de Cali. A la hora del allanamiento, los uniformados encontraron 56 matas de cannabis, listas para su comercialización.

“Maduraban las matas para hacerles el proceso de venderla al público. Este proceso duraba las 24 horas lo que aceleraba la fotosíntesis de las plantas, que normalmente dura cuatro meses y, con ese proceso, dos meses", dijo el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali.

Luego, la mercancía era llevada a dos locales comerciales ubicados en Santa Isabel y Ciudad Jardín, sectores exclusivos de la capital del Valle del Cauca. Allí, según las autoridades, la vendían a clientes de estratos altos de la ciudad.

“Le enseñaban a los usuarios cómo debía cultivar la marihuana. No están autorizados en Colombia, pues acá su uso es medicinal y no recreativo como se ve en los productos, que no presentan permisos del Invima", explicó el oficial, al anotar que el negocio tenía como fachada la venta de ropa.

Entretanto, las autoridades de salud informaron que las hospitalizaciones de jóvenes en centros médicos de Cali han aumentado por la ingesta de marihuana.

"Los síntomas tóxicos se prolongan mucho porque la fibra vegetal libera el principio activo de manera potente y permanente", dijo Jorge Quiñónez, director de la línea toxicológica de la Secretaría de Salud de Cali.

En Colombia, una persona puede tener hasta 20 plantas de marihuana sin que eso constituya un delito. Además, el consumo de marihuana para uso medicinal en el país se convirtió en ley desde julio de 2016.