Hallan túneles por donde robaban material médico de Hospital de Cartago, Valle

La Gobernación del Valle del Cauca informó que un grupo de guardas de seguridad privada fue el encargado de descubrir los túneles donde funcionó el Hospital Departamental de Cartago, liquidado por quiebra, y donde el actual gobierno inauguró este año el Hospital San Juan de Dios.

Las autoridades investigan el robo de instrumentos y material médico a través de tres túneles que comunican con la IPS local, la iglesia contigua al hospital y la calle.

“Hemos recibido este caso con mucha indignación. En una bodega se encontraron laparoscopios, sillas de ruedas, material quirúrgico, medicamentos, computadores, y una gran cantidad de elementos médicos que deberían haberse utilizado para darle salud a los nortevallecaucanos”, manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Frente al tema, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, dijo que este hallazgo demuestra el grado de corrupción que llevó al cierre de dicho hospital.

“El Hospital Departamental de Cartago fue liquidado por quiebra y cuando lo recibimos y entramos a revisarlo encontramos cualquier cantidad de material médico sin uso, salas nuevas donadas por la nación sin estrenar y ahora encontramos el camino por donde salían estos elementos. Lo que hemos encontrado es la clara demostración de la corrupción que nos imaginamos había dentro del hospital y un robo continuado que llevó al cierre de sus servicios”, aseguró Lesmes.

Por orden de la Gobernadora del Valle del Cauca, la denuncia penal ante la Fiscalía fue instaurada por Iván González, gerente del Hospital San Juan de Dios, que hoy funciona en el predio donde fueron descubiertos los túneles.

"El 4 de enero hicimos adecuaciones al hospital y el 11 de febrero empezamos a funcionar. Creemos que esto es un hecho previo al ingreso nuestro como administradores, pues los elementos encontrados no hacen parte del inventario que recibimos y, por eso, no tenemos pérdidas", dijo González en diálogo con Blu Radio.

EI Gerente del hospital agregó que las entradas de los túneles tienen una dimensión de 80 por 80 centímetros y que cuentan con una altura de 140 centímetros aproximadamente en su interior.

"Los hicieron de adentro hacia afuera porque hay tierra almacenada que no sacaron del sitio y no es una excavación reciente, sino que lleva tiempo. Por eso, pusimos en conocimiento esto ante las autoriades para que investiguen y no se presentan más irregularidades", afirmó el funcionario.