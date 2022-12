Hallan y salvan a recién nacido abandonado en un balde, en el centro de Cali

A las 5:00 a.m. de este domingo 14 de febrero, la Policía de Cali recibió un llamado, en pleno centro de la ciudad. En la calle 12 con carrrera 10, fue abandonado al interior de un balde color verde, un recién nacido que aún tenía su cordón umbilical y líquido amniótico.

Los tres uniformados que llegaron a la escena, salieron en su patrulla al Hospital San Juan de Dios ubicado a pocas cuadras, pues el bebé, con sus pocas fuerzas, lloraba indicando que continuaba luchando por su vida.

Ingresaron a Urgencias y reportaron el hallazgo. Los policías corriendo dentro del centro hospitalario, sólo preguntaban donde quedaba la Unidad de Cuidados Intensivos porque temían que el bebé perdiera la vida por las condiciones infrahumanas que tuvo que soportar.

Los médicos del hospital, dijeron que el niño peso mil 400 gramos y que gracias a la rapidez del traslado, se logró salvar su vida.

“En el centro asistencial manifestaron que el recién nacido tiene de 32 a 34 semanas de gestación por lo que fue prematuro. Se encontraba con hipotermia por el abandono al que había sido sometido”, manifestó la capitana Marcela Narváez, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali.

Las autoridades aseguraron que este es el primer caso de este tipo que se presenta en Cali este 2016 y realizaron un llamado a las personas que consideren no puedan tener o criar a sus hijos se acerquen al ICBF y que no los abandonen en la calle.

Este pequeño tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Especiales para recuperar el peso necesario vital. La madre es buscada por las autoridades.