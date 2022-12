Hasta cuatro años de retraso tienen algunas de las megaobras en Cali

La Contraloría de Cali denunció que algunas de las 21 Megaobras, que se empezaron hace ocho años, con el pasar del tiempo no han sido terminadas. De los 42 frentes de trabajo que forman parte de las mismas, 14 fueron finalizados, 10 están siendo adjudicados y los restantes no han sido concluidos.

"No se había hecho el estudio de movilidad, por lo tanto no permitía saber cuál era la prioridad de la cuidad, qué obras iban a impactar y beneficiar a la mayor número de ciudadanos", dijo Ricardo Rivera, contralor de la capital del Valle.

Estas demoras han generado un sobrecosto a la Administración Municipal. Hasta 4 años de retraso completan algunas obras, como el caso de la ampliación de la carrera 80, entre calles 5 y 2B, o la extensión de la avenida Circunvalar en el sector La Paz. "Se tenía proyectado $960 mil millones el costo de las megaobras y hoy lo proyectado es $1.5 billones", sostuvo Rivera.

La mayor parte de los dineros con los que se han financiado los trabajos fueron aportados por los habitantes de Cali. "Yo pagué $1'500.000 de contado", aseguró el ciudadano Narcizo Arias Uribe.

Gustavo Jaramillo, secretario de Infraestructura de Cali, dijo que, en parte, los retrasos obedecen a la mala planificación de los trabajos, e indicó que han sido insistentes en llevar a cabo estudios actualizados.