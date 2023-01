"Hasta en árboles nos toca tener estudiantes": denuncian grave problemática que afecta la educación

Estudiantes y padres de familia emprendieron una protesta en el municipio donde se presenta el caso para exigir una solución.

Un total de 15 instituciones educativas hay actualmente en Jamundí, Valle del Cauca, pero, según denuncian padres de familia, no hay recursos para la formación de sus hijos en condiciones adecuados. Por tal motivo, se inició una protesta.

“No tenemos suministro de agua, aulas inconclusas, hacinamiento de estudiantes, porque, hasta en los árboles, nos toca tener estudiantes. El restaurante para 700 alumnos no tiene la capacidad suficiente”, dice Merlis Betancur, madre de familia y miembro del consejo comunitario.

También denuncian que los estudiantes tienen que transportarse hacia las instituciones hasta en los techos de camperos.

“A ver señor alcalde, administración: ¿qué pasa? Creo que la educación es un derecho y nuestros niños y estudiantes tienen derecho a una educación digna y de calidad. Es lo que estamos exigiendo, no pidiendo”, asegura la madre.

El alcalde de Jamundí afirma que, durante muchos años en administraciones anteriores, no se invirtió en educación.

Por ejemplo, en uno de los colegios se estaban realizando unas obras contratadas en el gobierno anterior, pero tuvieron que ser paralizadas.

En este momento, hay una discusión porque se está pidiendo que se haga efectiva una póliza, dado que algunos trabajos quedaron en malas condiciones.

Además, hay ocho mil millones de pesos de regalías y se están presentando los proyectos para que dichos recursos se inviertan completamente en educación.