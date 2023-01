Hasta en carros ‘piratas’ se suben quienes deben movilizarse a diario entre Cali y Jamundí

Estas personas aseguran que su gasto por día en el trayecto supera los diez mil pesos. Un nuevo proyecto busca abrir una ruta directa que los beneficie.

Son varias las dificultades que enfrentan quienes se transportan de Jamundí a Cali y viceversa.

“Me toca coger un pirata o salir hasta la bomba y esperar un Transur, que me traiga hasta aquí y aquí coger el MIO, ir a universidades y de universidades me toca coger otro MIO que me lleve a la academia donde estudio”, señala Valeria Herrera, habitante de Jamundí.

Tener que utilizar tantos medios de transporte les significa a estudiantes y trabajadores pagar más de diez mil pesos diarios.

La alternativa que estudian autoridades para solucionar movilidad entre Cali y Jamundí Es por eso el alcalde de Jamundí buscó una alianza con la Alcaldía de Cali para que haya una ruta directa del MIO entre estos dos municipios.

“Tendremos la primera mesa de trabajo con el gerente de Metrocali, el doctor Orejuela, el alcalde de Cali y la Alcaldía de Jamundí para empezar ese gran proyecto que le va a ayudar muchísimo a la ciudad de Cali”, explica Édgar Yandy, primer mandatario del municipio vallecaucano.

Si este proyecto a corto plazo logra ser materializado, la ciudadanía solo tendría que pagar dos mil pesos por cada trayecto en MIO.

“Se va a facilitar a absolutamente todos los jamundeños, ¿por qué? porque vamos a coger un solo transporte y vamos a llegar a donde queremos llegar”, manifiesta Héctor Laureano Obando, afectado por falta de rutas.

Pero no todos están de acuerdo, los conductores de los buses de Transur anunciaron que ya están programando un paro de trasporte intermunicipal, en rechazo a la llegada del MIO.