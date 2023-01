Hasta su lugar de trabajo llegó este hombre e intentó asesinar a su expareja frente a sus compañeros

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento en el que la mujer labora. Por fortuna el señalado no logró su cometido.

Hacia las 6:00 a.m., cuando comenzaba la jornada, un hombre llegó al lugar de trabajo de su expareja sentimental y como no la encuentra, ingresa sin autorización a la parte interna del negocio y sorprende a los empleados en el momento en el que se preparaban para trabajar.

Así acabó hombre que no solo habría agredido a su pareja, sino... “Me agarra del cuello con un cuchillo, me dio contra las paredes y me golpeaba duro. Luego salí y en la parte de afuera también me dio una patada amenazándome con un cuchillo”, manifiesta la mujer agredida.

Cuando los compañeros de trabajo de la mujer tratan de defenderla, este hombre los ataca violentamente hiriendo a uno de ellos.

La víctima asegura que convivió con él durante ocho años, pero se separó hace seis meses.

“Siempre me dice que me va a matar, que no me quiere ver con nadie y madruga a vigilarme cuando me vengo para el trabajo por las tardes”, añade.

Agredió a su expareja con machete sin importarle que estuviera... Noticias Caracol contactó a la víctima con el secretario de Gobierno de Palmira, Fabio Mejía, quien se puso al frente de la situación y le envió un mensaje directo al agresor.

“Lo vamos a ubicar para que se presente de manera voluntaria a la Fiscalía por esa tentativa de homicidio que perpetró ante esta víctima”, señaló.

Durante el mes de febreros se incrementaron las lesiones personales, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar contra las mujeres en el Valle del Cauca.