¡Hay empleo! Abren más de 420 vacantes para trabajar con el MIO en Cali

Los cuatro concesionarios del sistema integrado de trasporte masivo MIO en Cali abrieron la convocatoria para más de 420 vacantes en diferentes áreas. Hay cupos para conductores, técnicos en mecánica, carrocería, electricidad, aire acondicionado, llantas y lavado.

Los interesados que cumplan con los requisitos exigidos para cada cargo podrán llevar sus hojas de vida a los concesionarios Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, Unimetro y ETM S.A.

Estas son las ofertas para trabajar en el MIO clasificadas según el operador:



Blanco y Negro Masivo (Carrera 36 # 16 – 32 Acopi, Yumbo)

Líder Master

Técnico o tecnólogo en carreras industriales, logístico o administrativo, con mínimo 1 año de experiencia supervisando personal en el área de transporte o logística.

Requisitos: habilidades en sistemas, Excel intermedio, conocimiento en conducción y licencia B2.

Vacantes: 4

Operador bus complementario

Conductores con experiencia mínima de dos años conduciendo vehículos pesados (3.5 toneladas Diesel) o de pasajeros con licencia C2.

Estudios: preferiblemente bachiller.

Vacantes: 70

Operador Alistamiento

Conductor con licencia C2 o C3 con experiencia mínima de 2 años en vehículos pesados (3.5 toneladas Diesel) o de pasajeros.

Requisitos: contar con disponibilidad para trabajar en horario de trasnocho de 7:00 p. m. a 3:00 a. m., con un día de descanso a la semana.

Vacantes: 12

Técnico Electricista

Electricista automotriz con experiencia mínima de 1 año en mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas eléctricos de vehículos tipo Diesel. Técnico en Electricidad Automotriz, Inyección Electrónica o experiencia demostrada en la realización de funciones relacionadas con el cargo.

Vacantes: 6

Técnico Carrocero

Bachiller o técnico en soldadura con experiencia mínima de 1 año en mantenimiento preventivo y correctivo en carrocería interna y externa, puertas, corrección de golpes y colisiones.

Vacantes: 2



Unimetro (Carrera 26G # 85 – 25 Urbanización San Marcos)

Conductores del Sistema MIO

Estudios: Primaria o Bachiller certificado.

Experiencia laboral certificada: 2 años como conductor de vehículo mediano

Licencia de Conducción: C2.

Paz y Salvo de Tránsito o Acuerdo de Pago al día.

Vacantes: 150.

Técnico en Carrocería

Estudios: Bachiller.

Experiencia laboral certificada: 3 a 5 años en mantenimiento de carrocería.

Vacantes: 8

Técnico en Chasis

Estudios: Bachiller o Técnico

Experiencia laboral certificada: 3 a 5 años en talleres de servicio.

Vacantes: 4

Técnico Eléctrico

Estudios: Bachiller y/o Técnico o Tecnólogo.

Experiencia laboral certificada: 3 a 5 años en cargos relacionados con la actividad.

Vacantes: 3.

Técnico de Llantas

Estudios: Primaria o Bachiller. Experiencia laboral certificada: 3 años en cargos similares.

Vacantes: 2.

Técnico de Aire Acondicionado

Estudios: Técnico en aire acondicionado SENA o equivalente en experiencia.

Experiencia laboral certificada: 5 años en aire acondicionado automotriz.

Vacantes: 4.

Lavado

Estudios: Mínimo 5° de primaria.

Experiencia laboral certificada: 1 a 2 años en estaciones de servicio o lavado de automotores.

Vacantes: 8.



ETM S.A. (Carrera 28F 1 # 121 – 35)

Conductores hombre o mujer con experiencia verificable mínima de 1 año en transporte urbano o manejo de vehículos NKR, NPR, y Agrale. Con licencia C2 y/o C3.

Presentar paz y salvo o convenio de multas inferior a $689.454. Los interesados enviar hoja de vida al correo electrónico: seleccion.rrhh@etm-cali.com



GIT Masivo (Kilómetro 1, vía Comfenalco Valle del Lili)

Operadores de Vehículo

Bachiller o hasta 5 de primaria, 1 año de experiencia minina en conducción de vehículos grandes (certificable), licencia C1 O C2. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Vacantes: 120

Técnico Mecánico A

Técnicos en mecánica automotriz o motores diésel. Experiencia de 5 años.

Vacantes: 1

Técnico Mecánico B

Técnicos en mecánica automotriz o motores diésel. Experiencia de 3 años.

Vacantes: 6.

Técnico Mecánico C

Técnicos en mecánica automotriz o motores diésel. Experiencia de 2 años.

Vacantes: 2.

Técnico Mecánico C

Técnicos en mecánica automotriz o motores diésel. Recién egresados del SENA.

Vacantes: 8

Técnico Carrocero A

Por ser un perfil empírico, pueden ser mecánicos o electricistas que hayan tenido experiencia en carrocería. Experiencia de 5 años.

Vacantes: 2.

Técnico Carrocero B

Por ser un perfil empírico, pueden ser mecánicos o electricistas que hayan tenido experiencia en carrocería. Experiencia de 3 años.

Vacantes: 1

Técnico Carrocero C

Por ser un perfil empírico, pueden ser mecánicos o electricistas que hayan tenido experiencia en carrocería. Experiencia de 2 años.

Vacantes: 4

Técnico Carrocero D

Por ser un perfil empírico, pueden ser mecánicos o electricistas que hayan tenido experiencia en carrocería. Experiencia de 1 año.

Vacantes: 3

Técnico Electricidad A

Técnicos en Electricidad Automotriz. Experiencia de 5 años. Vacantes: 1.

Técnico Electricidad B

Técnicos en Electricidad Automotriz. Experiencia de 3 años. Vacantes: 2.