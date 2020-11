“Hay gente que quiere ponerme en peligro a mí y a mi hijo”: Melina Ramírez sobre su caso de acoso

En el programa Día a Día de Caracol Televisión , Melina Ramírez , presentadora e influenciadora caleña, reveló más detalles sobre el acoso que está sufriendo actualmente en las redes sociales y que se viene presentando, según ella, desde hace más de un año.

En un video anterior, subido a su cuenta de Instagram, aseguró que es un pequeño grupo de personas que la atacan de manera despiadada con todo tipo de comentarios hirientes.

En la red social, Melina dijo que los hostigadores le llegaron a decir cosas como que le "diera cáncer en los ovarios y así no volver a traer hijos al mundo”.

Pero en Día a Día, ella fue más a fondo y arremetió contra estas personas que se esconden detrás de una pantalla para lastimar, amenazar y hasta destruir sicológicamente a una persona.

“Es impresionante, quise hacer público esto porque las redes en Colombia no están protegidas, no hay leyes que respaldan a las figuras públicas. No nos garantizan seguridad y protección. Me dicen al WhatsApp que tienen las placas de mi carro, mi cédula. Quiero buscar apoyo del Congreso. Difaman y amenazan de muerte en las redes sociales”, dijo Melina en el programa de Caracol Televisión.

Incluso, Melina expresó que en algún momento llegaron a amenazar a Salvador, su pequeño hijo.

“Con mi hijo hay hostigamiento, tratan de ponernos en peligro, o sea, estamos hablando de un bebé que es mi vida entera. Hoy me toca a mí, pero mañana puede ser alguien más, no esperemos algo grave para tomar medidas”, agregó la presentadora caleña.

El caso de acoso contra Melina Ramírez ya está en manos del Gaula y la Fiscalía.