“Hay muchas irregularidades en varias dependencias”, reiteró el Alcalde de Cali

Foto: archivo Colprensa

El alcalde de Cali, Maurice Armitage volvió a señalar algunas dependencias en las que hay problemas de corrupción y afirmó que ya existe una oficina dedicada a revisar contrato por contrato para identificar irregularidades y funcionarios vinculados a estas.

“Hay muchas irregularidades en varias dependencias. Por ejemplo, en Planeación Municipal hay gente que cobra por conseguir permisos y nadie denuncia por miedo. En Deportes había mucha corrupción, en la Secretaría de Salud, de Educación. No quiero acusar a nadie, pero sí que la gente sepa que estamos detrás de la corrupción y no la podemos admitir”, manifestó el Mandatario local, al reiterar que también se exigen “volquetadas de mermelada” a cambio de contratos en la administración.

Sobre estas denuncias de Planeación, la titular de esta dependencia, María de las Mercedes Romero, dijo que se tienen algunos indicios sobre lo denunciado por Armitage acerca del cobro de trámites que son gratuitos o que se cobran por un valor elevado a lo permitido, pero no hay denuncias específicas.

“Las denuncias serían en el momento del contacto con el ciudadano, para la revisión de algunos permisos o licencias, pero necesitamos que denuncien porque, sin esto, es difícil actuar. Ningún tipo de estos procesos, a no ser que estén especificados por ley, deben ser pagado a ningún funcionario público”, aseguró.

En otras dependencias como Tránsito y Gobierno, los jefes de despacho han comenzado a revisar la operación y contratación por petición del Alcalde de la capital del Valle del Cauca.

Frente al tema, el concejal Fernando Tamayo dijo que las denuncias sobre corrupción en Tránsito quedaron en veremos. Sostuvo que si no se señalan los responsables y se llevan ante los organismos de control, las palabras del Armitage quedarán en anuncios.

“El Alcalde dice que en Tránsito sigue siendo vulnerable en temas de corrupción. Entonces, la reflexión que hago es ¿qué sucedió en estos siete meses con el coronel Rincón?, porque era él quien iba a depurar esta dependencia pero pasaron meses y no se dio ni una sola denuncia formal en Fiscalía”, concluyó Tamayo.

El coronel Nelson Rincón, investigado por haber estado en la nómina del Inpec cuando lo nombraron como Secretarío de Tránsito de Cali, fue reemplazado a comienzos de agosto por Juan Carlos Orobio, quien estaba al frente de la Secretaría de Infraestructura.



Procesos disciplinarios