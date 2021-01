“Hay que seguir trabajando juiciosos”: los planes de Greeicy Rendón para el 2021

El 2021, aunque aún es incierto, llega con buenas noticias para

Greeicy Rendón

.

Lo que ya tenemos claro es que este año sale el disco, digamos que planes específicos no hay tantos, porque hoy en día, aunque estamos en 2021, no hay claridad de lo que pueda pasar. Así que creo que hay que seguir trabajando juiciosos en la medida de lo posible.

¿Será que este año viene una nueva colaboración musical con su novio Mike Bahía?

Tenemos muchas canciones juntos, pero solamente, cuando sentimos ese feeling y sentimos que esa canción tiene una magia especial, la lanzamos. Así que ojalá este 2021 llegue una canción que nos pegue y digamos ‘la tenemos para ustedes’.

Desde que hace parte del jurado de A Otro Nivel. Los seguidores de Greeicy se han preguntado si podría estar pensando en una nueva canción con Paola Jara.

Hemos hablado del tema de cantar. De hecho, dijimos que lo vamos a hacer y yo le dije que no tenemos afán. Esa búsqueda esta ahí, sin afanes ni prisa.

¿Qué dice Greeicy como artista, como cantante, para que la fama no se le suba a la cabeza?

Entender que todos aportamos un granito de arena a un proyecto artístico me hace no creérmela, como que yo no sé qué puede pasar mañana, como que trato de ser agradecida en ese sentido. Como entender que todos hemos hecho parte de que mi música suene, ustedes se han enamorado con las canciones, ustedes nos permiten, como ok, la cosa está funcionando.