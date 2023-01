“Hay una mamá que llora a diario”: buscan a menores que habrían sido reclutados por grupos armados

En la frontera con Ecuador se encontró un elemento que permitiría dar más información de estos adolescentes, quienes llevan más de un mes desaparecidos.

El joven Harry Steven Riascos, de 15 años, el pasado 1 de agosto de 2019, viajó desde Cali a Pasto junto a dos de sus amigos de la misma edad, para comenzar un empleo en esa ciudad, solo hasta el día siguiente dieron aviso a sus familiares sobre la supuesta oferta laboral.

Sus familiares, que residen en la capital del Valle del Cauca, manifestaron su preocupación, ya que no descartan que los desaparecidos hayan sido reclutados por grupos delincuenciales que operan en el sur de Colombia.

"Él me llamó preocupado y me dijo que le mandara 100 mil pesos para poder devolverse para la casa, porque esto era pura guerrilla y él no quería estar allá. Al otro día, cuando yo le iba a enviar la plata, ya los teléfonos los tenían apagados", manifestó un familiar.

Así mismo, la familia del menor expresó que les llegaron unas imágenes en donde se ve a los jóvenes usando prendas aparentemente de militares.

"Me mandaron esta foto y aparecen vestidos con camuflados y yo me inquieté y dije: 'Esto es de grupos armados'”, expresó.

Los jóvenes no les explicaron a sus padres de que se trataba el trabajo que les habían ofrecido, solo que un extraño se les había acercado en Cali, para prometerles un empleo en la ciudad de Pasto con excelente pago.

En las investigaciones, las autoridades ubicaron un elemento que sería clave para dar con el paradero de los menores de edad.

"Hemos determinado la ubicación de un celular en la frontera con Ecuador, donde se registró actividad en este móvil, pero esto ya hace parte del acervo probatorio de la investigación, donde podamos lograr inmediatamente la recuperación de los derechos de los menores", reveló el coronel Ronald Coy, comandante operativo de la Policía de Cali.

Mientras tanto, con el paso de los días, aumenta la incertidumbre entre familiares y amigos de los jóvenes.

"Que nos colaboren, porque hay una mamá que todos los días llora por él, desesperada por su hijo", dijo el familiar.

Harry Steven Riascos actualmente cursaba 7 grado de bachillerato y vive con su padre y hermanos en el oriente de Cali. Con respecto a los otros dos jóvenes que lo acompañan tampoco se sabe nada.

