"He recibido amenazas de muerte desde que firmé con América": Nicole Regnier

Foto: América de Cali

Producto de la intolerancia y la violencia que en muchos momentos se ha tomado el fútbol colombiano, la jugadora del equipo femenino del América de Cali, Nicole Regnier, denunció ser víctima de intimidaciones y amenazas contra su vida por aceptar el contrato con los 'diablos rojos'.

"He recibido amenazas de muerte y mi familia también, es algo muy triste. Firmé con América, porque es un gran proyecto con el que voy a mejorar como futbolista y lo hago porque quiero seguir creciendo en mi carrera. Quiero hacer historia con el América, pero eso no significa que deje de ser simpatizante del Cali, ni que los odie, nada de eso, la gente lo ha tomado mal", manifestó Nicole Regnier futbolista del América de Cali.

La jugadora caleña manifestó que las intimidaciones iniciaron luego de aparecer en un medio colombiano que su etapa como hincha del Deportivo Cali se cerraba tras hacer pública su entrada al fútbol femenino de Colombia con el equipo escarlata.

"La hinchada del América me ha respaldado muchísimo y me han recibido de la mejor manera, pero algunos hinchas del Cali y otras personas no se lo tomaron bien. Luego apareció en el AS una entrevista donde el titular puesto por el periodista es muy brusco, pues colocó entre comillas que cerré mi etapa como hincha del Deportivo Cali y lógicamente le va a doler a todo el mundo y eso lo entiendo. Generó un malestar tan grande en las personas que ahora estoy amenazada e intranquila en la calle, es muy triste estar en mi ciudad así", puntualizó Regnier.

Pero, ¿cuántos jugadores en la historia del fútbol han sido hinchas de un equipo y juegan con otro? Frente al tema la vallecaucana enfatizó que firmó con la escuadra roja por varios motivos, pero continúa siendo seguidora de los 'azucareros'.

"Toda mi vida he sido hincha y simpatizante del Deportivo Cali, a la gente le dolió que firmara con el América, pero existen muchos motivos por los que firme. Primero, porque voy a crecer mucho, y segundos, porque empieza la liga femenina y el Cali no tiene equipo”, agregó la joven promesa del fútbol femenino.